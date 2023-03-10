Sivas deprem bekleniyor mu? Sorusu, meydana gelen depremlerin ardından merak edildi. Daha önce Kahramanmaraş depremine ilişkin yaptığı nokta atışı tespitle adından söz ettiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür beklenen depremlere dair açıklamalarda bulundu. Peki, Sivas deprem bekleniyor mu? Sivas'ta deprem olacak mı, deprem riski var mı?

Sivas deprem bekleniyor mu? Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından Sivas'ta beklenen depreme ilişkin de endişeler artmaya başladı. Daha önce Kahramanmaraş depremine ilişkin yaptığı nokta atışı tespitle adından söz ettiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremi için de değerlendirmelerde bulundu. Peki, Sivas deprem bekleniyor mu? Sivas'ta deprem olacak mı, deprem riski var mı?

SİVAS DEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Naci Görür, "Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinde iki tane büyük deprem oldu. 7.8 ve 7.6 bunlar bayağı büyük depremler. Ülkemizin Anadolu levhası bu iki deprem nedeniyle aşağı yukarı 7 buçuk metre güneye doğru savruldu. Levhanın bu hareketine bağlı olarak o levhanın içerisindeki fay sistemleri en azından Doğu Anadolu bölgesindeki fay sistemleri, bu Anadolu levhasının ani hareketinden etkilenip bunların stres alanında değişiklikler meydana geldiği kimi faylarda stresin arttığı kimisinin azaldığını varsayabiliriz. Bu iki büyük deprem nedeniyle bu bölgelerde fayların bir anlamda harekete geçtiğini ve zaman zaman depremler üreteceğini bunun da normal olduğunu söyledik. Mesela Malatya, Sivas, Kayseri, Bingöl, Adana yöresinde ve hatta Kıbrıs'ta iki büyük depremin sonucunda hareketlenmelerin olabileceğini normal karşılanması gerektiğini söyledik. Kayseri, Sivas'ta depremler olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. O bölgelerde faylarda iki deprem nedeniyle bir hareketlenme olabilir" diye konuştu.