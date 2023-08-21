ŞİŞECAM HALKA ARZ | Şişecam katılım endeksine uygun mu?

Şişecam, 85 yıldan fazla geçmişi olan köklü bir sanayi kuruluşudur. Şirket, cam kullanılan tüm alanlarda küresel bir güç konumuna gelmiştir. Dünyada düzcam, cam ambalaj ve cam eşyalar alanlarının hepsinde aynı anda faaliyet gösteren tek küresel kuruluştur. Yatırımlarını Şişecam'dan yana yapmak isteyen fakat İslami hassasiyeti bulunan yatırımcılar Şişecam katılım endeksine uygun mu? Sorusunu soruyor. İşte konu hakkında detaylar…

Şişecam krom kimyasalları ve soda üretimi konusunda da dünyada ilk 3'te yer alır. Şişecam ; maden, enerji, geri dönüşüm gibi konularda da öncü bir rol oynamaktadır. Yatırımcıların akıllarındaki soru ise Şişecam katılım endeksine uygun mu? Oldu. Detaylar haberimizdedir…

ŞİŞECAM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şişecam, 22 bin çalışanıyla her geçen gün büyümeye devam etmektedir. 80'e varan şirket sayısıyla hem ülke içinde hem de yurt dışında faaliyet gösterir. Ürünlerinin kaliteli olması ve markanın itibar yönetimine verilen değer, şirketin 14 ülkede fabrika kurmasını mümkün kılmıştır. Firma, 150'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Yatırımcıların ise aklındaki soru Şişecam katılım endeksine uygun mu? Oldu. Şişecam'ın hisseleri 1986 yılında halka arz edilmiştir. Şişecam'ın halka arz oranı %42,98 olarak belirlenmiştir. %50,93 ile en yüksek oran, üst kuruluş olan İş Bankası'na aittir. Efes Holding %6,04'lük, Anadolu Hayat Emeklilik ise %0,5'lik oran ile sıralamada yer alır.

Katılım endeksi, helal iş modeline ve faizsiz finansal yapıya sahip olan şirketlerden oluşan bir endekstir. Katılım endeksi Borsa İstanbul tarafından hazırlanmaktadır.

Hisselerin bu kurallara uygunluğu 3 temel noktada belirlenir:

1) Şirket helâl bir iş modelinden para kazanıyor olmalı.

2) Faizli kredileri ve faiz geliri düşük olmalı.

3) Şirket faaliyetlerinin topluma ve doğaya olan net etkisi pozitif olmalı.

Bu anlamda ŞİŞECAM'ın katılım endeksine uygun olduğu yorumlanabilir.