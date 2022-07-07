Seni Kalbime Sakladım full HD bölüm izle! Seni Kalbime Sakladım 2. bölüm tek parça izle! Seni Kalbime Sakladım son bölüm neler oldu?
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Ünlü bir ilaç şirketinin yöneticisi olan Zeynep, basına yansıyan asılsız haberlerden sonra şirketin sahibi olan dedesi Yusuf Abdullah'ın evlilik baskısıyla karşı karşıya kalır. Zeynep dedesinin gönlünü hoş etmek için kendisine geçici bir sevgili ararken, karşısına "yek parmak vale" olarak ün salmış Civanmert çıkar. Civanmert de annesinin dikkatsizliği yüzünden büyük bir borca girmiştir. Zeynep ona bir teklif sunar; kısa bir süreliğine sevgili gibi davranacak, vakti geldiğinde kendi yollarına gideceklerdir. Neticede ikisi de kazançlı çıkacaktır. Civanmert istemeden de olsa teklifi kabul etmek zorunda kalır. Ve bambaşka hayatlara sahip olan Civanmert ile Zeynep'in masalsı aşk oyunu böylece başlar.
SENİ KALBİME SAKLADIM 2. BÖLÜM FULL HD İZLE!
Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.
SENİ KALBİME SAKLADIM FULL HD İZLE! (LİNK)
Sevda Erginci - Zeynep
Ekin Mert Daymaz - Civanmert
Gökçe Akyıldız - Deren
Mehtap Bayri - Türkan
Evren Duyal
Elçin Afacan - Reyhan
Tarık Ündüz - Canberk
Seni Kendime Sakladım dizis TRT 1'de her Perşembe saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.
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