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Sema elendi mi? Sema diskalifiye mi oldu?

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Pınar'ın, Sema'nın adının baş harfini yılan şeklinde çizmesi büyük bir tartışmaya neden oldu. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu acil durum konseyinde ise Sema ve Pınar hakkında alınacak kararlar merak konusu oldu. Peki, Sema elendi mi? Sema diskalifiye mi oldu?

Sema ve Pınar diskalifiye mi olacak? Yaşanan görüntülerden sonra herkesin en merak ettiği soru bu... Survivor'da Pınar'ın önceki yarışmalardan birinde Sema'ya "lohusa kadın gibisin" demesi ortalığı karıştırmıştı. Bu kavganın gerilimi büyüdü ve bir gece yarısı ortalık karıştı. Peki, Sema elendi mi? Sema diskalifiye mi oldu?

SEMA DİSKALİFİYE OLDU MU?

Survivor'un yeni bölüm tanıtımında Sema ve Pınar arasındaki tartışma dikkat çekti. Sema'nın, Pınar'a yönelik "İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilini sokamazsın. Bir hakaret daha edersen…" ifadeleri, iki yarışmacı arasındaki gerilimi artırdı. Pınar'ın tepkisi üzerine Sema'nın fiziksel müdahalesi ve ardından yaşanan itiş kakış, diğer yarışmacıların araya girmesiyle büyüyen bir kaosa dönüştü.

Yaşanan kavga sonrasında, eleme adayının belirlendiği oyunda Pınar ve Sema'nın yer almayacağı duyuruldu. Bu durum, Sema'nın kardeşi Seda'yı derinden etkiledi ve oyun alanından gözyaşları içinde ayrıldı.

ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI

Acun Ilıcalı, yaşanan olaylar sonrasında acil durum konseyi topladı. Ilıcalı'nın, Sema ile birebir konuştuğu ve kararın alındığını belirttiği anlar dikkat çekti. Pınar'ın konseyde yer almaması, "Pınar diskalifiye mi oldu?" sorularını akıllara getirdi.

Acun Ilıcalı o gece kırmızı takımı 'Acil Durum Konsey'ine çağırıyor ve olaya ilişkin düşüncelerini soruyor. Bu esnada Sema ve Pınar'ın konseyde yer almaması dikkat çekiyor.

SEDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kavga sonrası dokunulmazlık oyunda Pınar ve Sema'nın olmayacağı Murat Ceylan tarafından açıklandı. Olayı öğrenen Seda ise gözyaşları içinde oyundan ayrılıyor.

SURVİVOR SEMA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Fragmanın son kısmında ise Sema Aydemir'in tek başına ada konseyine çağrılıyor. Sema'nın gözyaşlarına boğulması ve gözünün altında tırnak izinin olması dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı, Aydemir'e "Biz dün akşam yaşadıklarımıza şok geçirdik. Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik ve sonrasında da bir kanaate ulaştık." ifadelerini kullanıyor.

ACİL DURUM KONSEYİ DEVAM EDİYOR

Şu sıralarda acil durum konseyi devam ediyor. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Sema'nın diskalifiye olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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