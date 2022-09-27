Sedef Avcı kaç yaşında? Sedef Avcı boy ve kilosu ne? Sedef Avcı Instagram hesabı!

Oyuncu Sedef Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Sedef Avcı kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sedef Avcı kimdir? Sedef Avcı kaç yaşında, nereli?

Sedef Avcı 2 Ocak 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ezel dizisiyle adından söz ettiren Sedef Avcı kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Sedef Avcı kimdir? Sedef Avcı kaç yaşında, nereli? Sedef Avcı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEDEF AVCI KİMDİR?

Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil, daha sonra Show TV ve Atv'de yayımlanan Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır. 1997 Elite Model Look birincisidir. Model ve oyuncu Kıvanç Kasabalı ile evlidir.

SEDEF AVCI KAÇ YAŞINDA?

Sedef Avcı, 2 Ocak 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu 40 yaşındadır.

SEDEF AVCI BOY VE KİLOSU NE?

Sedef Avcı, 1,79 cm boyundadır.