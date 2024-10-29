29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi?

Serdal Adalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündem goldu. Galatasaray- Beşiktaş maçı sonrası X hesabından açıklama yapan Adalı'nın neler söylediği merak ediliyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev alan Adalı, Beşiktaş başkanlığı için de iki kez aday olmuştur. Adalı'nın açıklamalarının detayları ve konuşmasının tam metni haberimizde yer alıyor.

29 EKİM SERDAL ADALI AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Serdal Adalı X hesabından yaptığı açklamada, ''"İnan değil sana kastım, cahille sohbeti kestim"

Ama son kez, bir bilmeze anlatır gibi anlatalım… Beşiktaş bu ülkenin ilk ve en büyük spor kulübüdür. Bir spor kulübü kurup göğsünde o kulübün arması ve şanlı bayrağımızla mücadele etmek diye bir yol varsa, işte bu yolu diğerlerine açan kulüptür. Beşiktaş Balkan Savaşı'nda şehitler vermiş, Kurtuluş Savaşı'nda Romanya, Kafkas ve Çanakkale cephelerinde, Anadolu birliklerinde vatanı için çarpışmış bir camiadır.

Beşiktaş; Kurtuluş savaşı için Samsun'a çıkarken ailesini Akaretler'deki 76 numaralı eve yerleştirerek Beşiktaşlılara emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takımıdır. Beşiktaş bu ülkenin; Milli Takım'ı temsil etme hakkı kazanmış, armasında Türk Bayrağı taşıyan tek kulübüdür! Tahterevalliler, salıncaklar lunaparkta olur. Beşiktaş lunaparklarda değil sahalardadır. Adı şeref kürsülerinde, istiklal madalyalarındadır. Bugün Türk spor literatüründe, Süleyman Seba gibi büyük bir başkan tarafından söylenen "şerefli ikincilik" tabiri, varsa, bu sözün şerefli olan tarafı Beşiktaş, söyleniş sebebi ve şaibesi ise Galatasaray'dır. Beşiktaş'ın müzesinde, Beşiktaşlıların evinde, Sansürlemek, fotoğraflardan, posterlerden çıkarmak zorunda kaldıkları efsaneleri yoktur. Beşiktaşlılar hala kahramanlarının isimlerini kendi çocuklarına verebilmektedir. Selamınızı aldık, aleykümselam…Bitirirken biraz da tarih konuşalım. Atlar insanlık tarihindeki kadim uygarlıkların hepsinde, özellikle de bizim tarihimizde insanın en asil, en büyük yardımcısıdır. Savaşlarda, cephelerde, er meydanlarında çarpışmamış olanların bunu bilmemesi normaldir. At sırtında destanlar yazan yiğitlerin vatanı Anadolu'da, bir yerden başka bir yere TOFAŞ'la varmaya çalışanlar Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayamazlar!'' ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI KİMDİR?

1964 yılında Adana'da doğan Serdal Adalı, 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının sağlık sorunları nedeniyle California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan Adalı, ailesiyle birlikte Adalı Holding'i kurarak iş dünyasına giriş yaptı.

Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü'nde önemli bir rol üstlenerek 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrası kulübün 25. başkanı seçildi. Jokey Kulübü'ndeki bu görevinde atçılık sektörünün gelişimi için birçok projeye liderlik etti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev alan Adalı, Beşiktaş başkanlığı için de iki kez aday oldu. İlk olarak 25 Mayıs 2013 tarihinde başkanlık için adaylığını duyurdu ancak 16 Haziran 2013'teki seçimi kazanamadı. Ekim 2019'da Fikret Orman'ın istifası sonrası yeniden başkanlık yarışına katılan Adalı, bu seçimi de Ahmet Nur Çebi'nin ardından ikinci sırada tamamladı. 3 Aralık 2023'te yapılan genel kurulda ise Hasan Arat ile yarışan Adalı, bu seçimde de başkanlık koltuğuna oturamadı.