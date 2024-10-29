Üye Girişi
Haberler

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM)

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM)
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim tarihli bölümünde gerçekleşen dokunulmazlık oyununun kazananı merak konusu oldu. Yarışmacılar, birbirinden zorlu aşamaları geçerek dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya yarıştılar.

Masterchef Türkiye'nin 29 Ekim bölümünde gerçekleşen dokunulmazlık oyunu, yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacılar, hem takım dokunulmazlığı kazanmak hem de eleme riskiyle karşılaşmamak için birbirinden yaratıcı ve zorlayıcı yemekleri hazırlamak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Her bir yarışmacı, en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM)

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı henüz açıklanmadı.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM)

KIRMIZI TAKIM

  1. KAAN(K)
  2. EMRE
  3. KEREM
  4. SEMİH
  5. MURATCAN
  6. ONUR
  7. NİGAR

MAVİ TAKIM

  1. EZGİ(K)
  2. BEYZA
  3. EDA
  4. ŞİRİN
  5. AKIN
  6. ALPER
  7. ERİM
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber MasterChef Televizyon Türkiye 29 Ekim 3-sayfa Yaşam Tv8

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.