Masterchef Türkiye'nin 29 Ekim bölümünde gerçekleşen dokunulmazlık oyunu, yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacılar, hem takım dokunulmazlığı kazanmak hem de eleme riskiyle karşılaşmamak için birbirinden yaratıcı ve zorlayıcı yemekleri hazırlamak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Her bir yarışmacı, en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM)

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı henüz açıklanmadı.

KIRMIZI TAKIM

KAAN(K) EMRE KEREM SEMİH MURATCAN ONUR NİGAR

MAVİ TAKIM