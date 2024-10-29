Üye Girişi
Haberler

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim 2024 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı. Salı günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları merakla bekleniyordu. Sonuçlar, resmi web sitesi üzerinden duyuruldu.

29 Ekim 2024 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları için bekleyiş sona erdi. Bu hafta Salı günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, merakla bekleniyordu ve nihayet resmi web sitesi aracılığıyla duyuruldu. Sonuçların açıklanması, loto severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Çekilişte hangi numaraların belirlendiği ve büyük ikramiyenin kime çıktığı gibi detaylar, kullanıcıların ilgisini çekiyor. İşte, 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Kazandıran Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş de canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarıldı. 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto kazandıran numaraları:

3-6-7-22-34-57

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Oyuncular, 1 ile 54 arasında toplam 6 sayı seçerler. Her bilet, bu sayılardan 6'sını içerir. Seçilen numaralar, resmi bilet satış noktalarından veya online platformlardan alınan kuponlara yazılır. Kuponun geçerli olması için mutlaka bir resmi satış noktası tarafından onaylanması gerekir. Süper Loto çekilişleri, genellikle Salı ve Cuma günleri yapılır. Bu çekilişlerde, rastgele bir makine aracılığıyla 6 ana sayı ve 1 joker sayı belirlenir. Oyuncuların seçtikleri numaralar, çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırılır. Kaç sayının eşleştiğine göre, oyuncular çeşitli ödüller kazanabilirler. Ayrıca joker numarası ile ekstra ödüller de kazanılabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Süper Loto Ekonomi 29 Ekim Finans Yaşam

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.