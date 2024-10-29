SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

29 Ekim 2024 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları için bekleyiş sona erdi. Bu hafta Salı günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, merakla bekleniyordu ve nihayet resmi web sitesi aracılığıyla duyuruldu. Sonuçların açıklanması, loto severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Çekilişte hangi numaraların belirlendiği ve büyük ikramiyenin kime çıktığı gibi detaylar, kullanıcıların ilgisini çekiyor. İşte, 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Kazandıran Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş de canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarıldı. 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto kazandıran numaraları:

3-6-7-22-34-57

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Oyuncular, 1 ile 54 arasında toplam 6 sayı seçerler. Her bilet, bu sayılardan 6'sını içerir. Seçilen numaralar, resmi bilet satış noktalarından veya online platformlardan alınan kuponlara yazılır. Kuponun geçerli olması için mutlaka bir resmi satış noktası tarafından onaylanması gerekir. Süper Loto çekilişleri, genellikle Salı ve Cuma günleri yapılır. Bu çekilişlerde, rastgele bir makine aracılığıyla 6 ana sayı ve 1 joker sayı belirlenir. Oyuncuların seçtikleri numaralar, çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırılır. Kaç sayının eşleştiğine göre, oyuncular çeşitli ödüller kazanabilirler. Ayrıca joker numarası ile ekstra ödüller de kazanılabilir.