Üye Girişi
Haberler

30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın 30 Ekim gününe ait hava durumu tahmini yayınlandı. Ankara'da hava durumunun nasıl olacağına dair günlük ve 5 günlük tahminler açıklandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, hava durumu tahminlerini takip ederek günlük planlarını bu bilgilere göre yapabilecekler.

30 Ekim tarihleri için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 30 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Günün en düşük sıcaklığı 3°C, en yüksek sıcaklığı ise 18°C olarak öngörülüyor. Sabah saatlerinde havanın serin olması nedeniyle kalın giyinmek faydalı olabilir. Zamanla az bulutlu hava durumu, gün ortasında ısının artmasına olanak tanıyacak ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için daha uygun bir ortam sağlayacaktır.

30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haberler.com Özel Soğuk Haber Hava Durumu Ankara Yaşam Dünya Doğa

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.