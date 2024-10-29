30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

30 Ekim tarihleri için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 30 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Günün en düşük sıcaklığı 3°C, en yüksek sıcaklığı ise 18°C olarak öngörülüyor. Sabah saatlerinde havanın serin olması nedeniyle kalın giyinmek faydalı olabilir. Zamanla az bulutlu hava durumu, gün ortasında ısının artmasına olanak tanıyacak ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için daha uygun bir ortam sağlayacaktır.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;