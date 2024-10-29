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Mauro Icardi'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı

Mauro Icardi'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Icardi, Instagram'da geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincini paylaştı ve fotoğrafın altına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözünü ekledi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Arjantinli golcü, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR"

Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincine yer verirken, fotoğrafın altına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü ekledi.

İşte o paylaşım;

Mauro Icardi'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

Kadir Özer:

Helal sana kral

10
4
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Cemalettin Doğan:

Krallllllllll

8
4
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JY:

YALAKASARAY'I SEVMEM AMA İCARDİ ADAMDIR.

0
5
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Sinan Uygun:

gavat diyenler de burdami

0
0
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