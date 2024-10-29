Mauro Icardi'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Arjantinli golcü, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR"

Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincine yer verirken, fotoğrafın altına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü ekledi.

İşte o paylaşım;