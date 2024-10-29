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İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
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İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli Guardian LTD Israel ile 6,5 milyon euroluk mühimmat alım anlaşmasını iptal etti. Hükümet, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle İsrail'e silah satmama taahhüdünü sürdürmekte.

Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Avrupa'da en sert tepkiyi veren İspanya, dikkat çeken bir karar daha aldı. İspanya, İsrailli Guardian LTD Israel ile yaptığı yaklaşık 6,5 milyon euroluk mühimmat alımına ilişkin anlaşmayı iptal etti.

İSPANYA, İSRAİL'LE YAPTIĞI ASKERİ ANLAŞMAYI İPTAL ETTİ

İspanya, İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi iptal etti. İspanya İçişleri Bakanlığı, Guardia Civil kolluk kuvveti için yaklaşık 6,5 milyon euro karşılığında İsrailli Guardian LTD Israel'den alacağı 15 milyondan fazla 9 mm mermiye ilişkin anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı. İspanya, İsrail'e silah satmama taahhüdünü alımları da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

"İSRAİL'E SİLAH SATMAMA TAAHHÜDÜNÜ SÜRDÜRÜYORUZ"

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İspanyol hükümeti, Gazze topraklarında silahlı çatışmanın başlamasından bu yana İsrail devletine silah satmama taahhüdünü sürdürmektedir. Bu durumda söz konusu olan bir mühimmat alımı olsa da, İçişleri Bakanlığı satın alma işleminin iptali için idari prosedürü başlattı" denildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, ayrıca söz konusu İsrailli şirketlerin de bekleyen ihalelerden dışlanacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler İçişleri Bakanlığı Politika Güvenlik Savunma Ekonomi Hükümet İspanya İsrail Hukuk Dünya Gazze

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Yorumlar (12)

Emir Güler:

HİC OLMADIK FRANSIZLARDAN İNGİLİZLERDEN DAHA CESUR BİR ÜLKE.

110
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metinmert06:

adamlar muslumanlardan daha cesur ciktiya

101
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Volkan Cetin:

helal olsun bizim müslüman ülkelerden daha delikanlı duruyorlar

73
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Blackened:

İsrail konusunda tartismasiz en net ve takdire şayan duruş gösteren ülkelerin başında İspanya. Suud kralı gibi satılmışlar "umrumda değil" derken... Sonra Müslümanların hali niye böyle diyoruz...

39
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ErdalO Berkcan:

Araplar İspanya kadar olmadı

26
0
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ErdalO Berkcan:

Araplar İspanya kadar olamadı

21
0
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Ali Aliyev:

Helal olsun.

18
0
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AKREP KRAL:

örnek olsun bazılarına tebrikler herkes yapmalı.

15
0
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Ali Gürgen:

bizim türklerde yunanistan üzerinden israile mal satmaya devam etsin

3
0
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ali gedizli:

Adamlara helal olsun bir çok müslüman ülkeden daha vicdanlı çıktılar.

1
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