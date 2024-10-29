Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler...

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'a getirilen erişim engeli, platformun milyonlarca kullanıcısını endişelendirmeye devam ediyor. Roblox'un ne zaman yeniden aktif hale geleceği konusu ise merakla takip ediliyor. Oyuncular, platforma yeniden giriş yapabilecekleri tarih hakkında bilgi edinmek ve erişim sorununa ilişkin resmi açıklamaları öğrenmek için gözlerini güncel gelişmelere çevirmiş durumda. Peki, Roblox'un erişime kapatılmasının sebebi ne ve bu erişim sorunu ne kadar sürecek? İşte, 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çocuk istismarı suçlamasıyla yaptığı başvuru üzerine erişim engelinin getirildiği öğrenildi. Roblox'un ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Oyunseverler, erişim engelinden dolayı Roblox'a giriş yapamıyor. Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.