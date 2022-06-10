Şebnem Dönmez kimdir? Afara program konuğu Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir? - Haberler

10-11 Haziran Afara programı konuklarından olan Şebnem Dönmez'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Şebnem Dönmez kimdir? 11 Haziran Afara program konuğu Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir? Şebnem Dönmez'in hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez (d. 17 Mayıs 1974, Salzgitter), Türk oyuncu ve sunucu.

17 Mayıs 1974 tarihinde Salzgitter'de dünyaya geldi.

1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.

2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.

Aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dâhil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar "Melda Yalgın" karakterini canlandırdı. Sonrasında Medcezir dizisinde 2 yıl boyunca oynadı.

Şebnem Dönmez 10-11 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

1990 : Üç Arkadaş

1991 : Ahmet Hamdi Bey Ailesi

1993 : Üç Kişilik Dünya

1994 : Bir Demet Tiyatro

1994 : Zzzzt FM

1999 : Aşkın Dağlarda Gezer : Kejal

1999 : Kulaktan Kulağa

1999 : Şans Melekleri

1999-2000 : Ne Şeker Şey

2000 : Eyvah Kızım Büyüdü : Roza

2001 : Uçur Beni

2001 : Kulaktan Kulağa

2002 : Aslı ile Kerem : Aslı

2003 : Ölümsüz Aşk : Eylül

2004 : Size Baba Diyebilir miyim? : Serap

2006 : Erkeksen Seyret : Leyla

2007 : Eşref Saati : Truva Feraye

2008 : Nerede Kalmıştık?

2010 : Küçük Sırlar : Ece Altınel

2012 : Yalan Dünya : Canan

2012-2013 : Kuzey Güney : Melda Yalgın

2013-2015 : Medcezir : Asude Sude Beylice

2018-2019 : Avlu : Nihal Ünal

2020 : Zemheri : Mehveş Demirkan :

2021 : Son Yaz : Serap Gök

2022- : Yasak Elma : Handan Kılıç

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