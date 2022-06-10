Şebnem Dönmez kimdir? Afara program konuğu Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir? - Haberler

Şebnem Dönmez kimdir? Afara program konuğu Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir?
- Güncelleme:
Afara program konukları kimlerdir merak edildi. Bugünkü konuklardan birisi Şebnem Dönmez oldu. Bunun ardından izleyiciler, Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi, dizileri ve filmleri nelerdir? merak etti. İşte ayrıntılar...
10-11 Haziran Afara programı konuklarından olan Şebnem Dönmez'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Şebnem Dönmez kimdir? 11 Haziran Afara program konuğu Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir? Şebnem Dönmez'in hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...
ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?
Şebnem Dönmez (d. 17 Mayıs 1974, Salzgitter), Türk oyuncu ve sunucu.
17 Mayıs 1974 tarihinde Salzgitter'de dünyaya geldi.
1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.
2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.
Aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dâhil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar "Melda Yalgın" karakterini canlandırdı. Sonrasında Medcezir dizisinde 2 yıl boyunca oynadı.
Şebnem Dönmez 10-11 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.
ROL ALDIĞI DİZİLER
1990 : Üç Arkadaş
1991 : Ahmet Hamdi Bey Ailesi
1993 : Üç Kişilik Dünya
1994 : Bir Demet Tiyatro
1994 : Zzzzt FM
1999 : Aşkın Dağlarda Gezer : Kejal
1999 : Kulaktan Kulağa
1999 : Şans Melekleri
1999-2000 : Ne Şeker Şey
2000 : Eyvah Kızım Büyüdü : Roza
2001 : Uçur Beni
2001 : Kulaktan Kulağa
2002 : Aslı ile Kerem : Aslı
2003 : Ölümsüz Aşk : Eylül
2004 : Size Baba Diyebilir miyim? : Serap
2006 : Erkeksen Seyret : Leyla
2007 : Eşref Saati : Truva Feraye
2008 : Nerede Kalmıştık?
2010 : Küçük Sırlar : Ece Altınel
2012 : Yalan Dünya : Canan
2012-2013 : Kuzey Güney : Melda Yalgın
2013-2015 : Medcezir : Asude Sude Beylice
2018-2019 : Avlu : Nihal Ünal
2020 : Zemheri : Mehveş Demirkan :
2021 : Son Yaz : Serap Gök
2022- : Yasak Elma : Handan Kılıç
Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES— Haberler (@Haberler) June 10, 2022