Üye Girişi
Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Ocak 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Güncelleme:
Abone Ol

23 Aralık Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 22 Ocak 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 22 Ocak 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 22 Ocak Pazartesi Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 22 Ocak tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 22 Ocak 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! Şans Topu çekilişi canlı izle! Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

22 Ocak ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Ocak 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 23 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Ocak 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 22 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri! ZTK son 16 turunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kiminle eşleşti? Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Başak Demirtaş aday oldu mu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title