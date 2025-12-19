Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde, Haliliye ilçesinin çehresini değiştirecek önemli bir dönüşüm projesine start verdi.

Şehir merkezinde can ve mal güvenliğini tehdit eden, fiziksel açıdan yıpranmış ve sosyo-ekonomik olarak dönüşüme ihtiyaç duyan bölgelerde hayata geçirilen "2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" kapsamında Hızmalı ve Atatürk Mahallelerini kapsayan dev bir rekreasyon projesi başlatıldı. 85 yapı ve 250 bağımsız birimin kamulaştırıldığı projenin 350 milyon TL'lik bedeli tamamen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Hızmalı ve Atatürk Mahallelerini kapsayan projenin ilk uygulama çalışmalarına; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Necmettin Sağlam, Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi, Tarım İl Müdür Vekili İsmail Şeyhanlı, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, İYİ Parti İl Başkanı Ali Eroğlu, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Başkan Gülpınar, projenin yalnızca bir park çalışması olmadığını vurgulayarak, "Bu proje, Şanlıurfa'nın geleceğini güven altına alan bir şehirleşme vizyonunun parçasıdır" dedi.

Şanlıurfa'ya gönülden bağlı olduklarını belirtenBaşkan Gülpınar, bu sevdanın her gün daha iyisini yapma sorumluluğunu beraberinde getirdiğini söyledi. Hızmalı Rekreasyon Projesi'nin bu anlayışın somut bir yansıması olduğunu belirten Gülpınar, "Biz artık günü kurtaran değil, şehri geleceğe hazırlayan adımlar atıyoruz. Bugünden 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını planlıyoruz. Çünkü bir şehrin kaderi ancak uzun vadeli, kararlı ve insan odaklı projelerle değişir" diye ifade etti.

BAŞKAN GÜLPINAR: "ŞEHRİN KALBİNDE YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞACAK"

Proje alanının kentin tam kalbinde yer aldığını belirten Gülpınar, bölgenin tarih, kültür ve modern yaşamın bir arada hissedileceği özel bir cazibe merkezine dönüşeceğini ifade etti. "Şanlıurfa'nın geleceği artık daha yeşil, daha güvenli ve daha estetik olacak" diyen Gülpınar, Hızmalı ve Atatürk Mahallelerinin yıllardır yapı güvenliği ve yaşam kalitesi açısından ciddi sorunlar yaşadığını hatırlattı.

Yıpranmış ve riskli yapıların bulunduğu bölgedeki bu yükün artık kaldırıldığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden daha değerlidir" dedi.

85 YAPI KAMULAŞTIRILDI, 27 BİN METREKARELİK ALAN DÖNÜŞÜYOR

Projenin teknik detaylarını da paylaşan Başkan Gülpınar, bölgede toplam 85 yapı ve 250 bağımsız birimin bulunduğunu, tamamının kamulaştırma kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Yaklaşık 18 bin metrekarelik mülkiyet alanında çalışma yürütüldüğünü belirten Gülpınar, toplam proje alanının ise 27 bin 380 metrekare olduğunu kaydetti.

Yeni rekreasyon alanı içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanlarının yer alacağını ifade eden Gülpınar, "Ailelerin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği yeni bir nefes alanı ortaya çıkacak" dedi.

350 MİLYON TL'LİK YATIRIM BÜYÜKŞEHİR'DEN

Kamulaştırma sürecinin maliyetinin 350 milyon TL olduğunu açıklayan Başkan Gülpınar, bu bütçenin tamamının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını vurgulayarak, "Biz bu şehre yatırım yapmayı bir görev değil, bir vefa işi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin güneyinde Karakoyun Deresi, kuzeyinde ise Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yer aldığını belirten Gülpınar, alanın tarihi Hızmalı Köprü ile Justinyen Su Kemeri arasındaki önemli tarihi dokunun üzerinde bulunduğunu söyledi. Yapılan tüm çalışmaların tarihi mirasa zarar vermeden ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde titizlikle planlandığını kaydetti.

"ŞEHİR, İNSANIYLA ŞEHİRDİR"

Şehrin yalnızca binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "Şehir, insanıyla, anısıyla ve nefesiyle şehirdir. Bizim derdimiz; insanı merkeze alan, tarihiyle uyumlu, yeşille barışık ve estetik bir Şanlıurfa inşa etmektir" dedi.

Haliliye'de başlatılan bu dönüşümün, kentin diğer bölgelerine de örnek olmasını temenni eden Gülpınar, sürecin vatandaşlarla istişare içinde ve kimsenin mağdur edilmesine izin verilmeden yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Gülpınar, konuşmasını emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı ve "Birlikte daha güçlü, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir Şanlıurfa'yı inşa edeceğimize gönülden inanıyorum. Şanlıurfa, hep birlikte büyüyecek, güçlenecek ve güzelleşecek" şeklinde konuştu.

Başkan Gülpınar, daha sonra projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kepçe operatörünün koltuğuna geçen Başkan Gülpınar, bina yıkımları için ilk kepçeyi vurarak çalışmaları başlattı.