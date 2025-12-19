Haberler

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın girişimleri neticesinde Haliliye ilçesi Hızmalı ve Atatürk Mahallelerini kapsayan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilecek büyük rekreasyon alanının ilk uygulama çalışmaları başladı. Kepçeyi kullanarak yıkım çalışmalarını başlatan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, "Biz artık günü kurtaran değil, şehri geleceğe hazırlayan adımlar atıyoruz" dedi.

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesinde Hızmalı ve Atatürk Mahallelerini kapsayan bir rekreasyon projesi başlattı.
  • Proje kapsamında 85 yapı ve 250 bağımsız birim kamulaştırıldı ve projenin 350 milyon TL'lik maliyeti tamamen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
  • Proje alanı 27 bin 380 metrekare büyüklüğünde olup yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları içerecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde, Haliliye ilçesinin çehresini değiştirecek önemli bir dönüşüm projesine start verdi.

Şehir merkezinde can ve mal güvenliğini tehdit eden, fiziksel açıdan yıpranmış ve sosyo-ekonomik olarak dönüşüme ihtiyaç duyan bölgelerde hayata geçirilen "2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" kapsamında Hızmalı ve Atatürk Mahallelerini kapsayan dev bir rekreasyon projesi başlatıldı. 85 yapı ve 250 bağımsız birimin kamulaştırıldığı projenin 350 milyon TL'lik bedeli tamamen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Hızmalı ve Atatürk Mahallelerini kapsayan projenin ilk uygulama çalışmalarına; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Necmettin Sağlam, Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi, Tarım İl Müdür Vekili İsmail Şeyhanlı, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, İYİ Parti İl Başkanı Ali Eroğlu, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

Düzenlenen programda konuşan Başkan Gülpınar, projenin yalnızca bir park çalışması olmadığını vurgulayarak, "Bu proje, Şanlıurfa'nın geleceğini güven altına alan bir şehirleşme vizyonunun parçasıdır" dedi.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

Şanlıurfa'ya gönülden bağlı olduklarını belirtenBaşkan Gülpınar, bu sevdanın her gün daha iyisini yapma sorumluluğunu beraberinde getirdiğini söyledi. Hızmalı Rekreasyon Projesi'nin bu anlayışın somut bir yansıması olduğunu belirten Gülpınar, "Biz artık günü kurtaran değil, şehri geleceğe hazırlayan adımlar atıyoruz. Bugünden 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını planlıyoruz. Çünkü bir şehrin kaderi ancak uzun vadeli, kararlı ve insan odaklı projelerle değişir" diye ifade etti.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

BAŞKAN GÜLPINAR: "ŞEHRİN KALBİNDE YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞACAK"

Proje alanının kentin tam kalbinde yer aldığını belirten Gülpınar, bölgenin tarih, kültür ve modern yaşamın bir arada hissedileceği özel bir cazibe merkezine dönüşeceğini ifade etti. "Şanlıurfa'nın geleceği artık daha yeşil, daha güvenli ve daha estetik olacak" diyen Gülpınar, Hızmalı ve Atatürk Mahallelerinin yıllardır yapı güvenliği ve yaşam kalitesi açısından ciddi sorunlar yaşadığını hatırlattı.

Yıpranmış ve riskli yapıların bulunduğu bölgedeki bu yükün artık kaldırıldığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden daha değerlidir" dedi.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

85 YAPI KAMULAŞTIRILDI, 27 BİN METREKARELİK ALAN DÖNÜŞÜYOR

Projenin teknik detaylarını da paylaşan Başkan Gülpınar, bölgede toplam 85 yapı ve 250 bağımsız birimin bulunduğunu, tamamının kamulaştırma kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Yaklaşık 18 bin metrekarelik mülkiyet alanında çalışma yürütüldüğünü belirten Gülpınar, toplam proje alanının ise 27 bin 380 metrekare olduğunu kaydetti.

Yeni rekreasyon alanı içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanlarının yer alacağını ifade eden Gülpınar, "Ailelerin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği yeni bir nefes alanı ortaya çıkacak" dedi.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

350 MİLYON TL'LİK YATIRIM BÜYÜKŞEHİR'DEN

Kamulaştırma sürecinin maliyetinin 350 milyon TL olduğunu açıklayan Başkan Gülpınar, bu bütçenin tamamının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını vurgulayarak, "Biz bu şehre yatırım yapmayı bir görev değil, bir vefa işi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin güneyinde Karakoyun Deresi, kuzeyinde ise Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yer aldığını belirten Gülpınar, alanın tarihi Hızmalı Köprü ile Justinyen Su Kemeri arasındaki önemli tarihi dokunun üzerinde bulunduğunu söyledi. Yapılan tüm çalışmaların tarihi mirasa zarar vermeden ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde titizlikle planlandığını kaydetti.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

"ŞEHİR, İNSANIYLA ŞEHİRDİR"

Şehrin yalnızca binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "Şehir, insanıyla, anısıyla ve nefesiyle şehirdir. Bizim derdimiz; insanı merkeze alan, tarihiyle uyumlu, yeşille barışık ve estetik bir Şanlıurfa inşa etmektir" dedi.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

Haliliye'de başlatılan bu dönüşümün, kentin diğer bölgelerine de örnek olmasını temenni eden Gülpınar, sürecin vatandaşlarla istişare içinde ve kimsenin mağdur edilmesine izin verilmeden yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Gülpınar, konuşmasını emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı ve "Birlikte daha güçlü, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir Şanlıurfa'yı inşa edeceğimize gönülden inanıyorum. Şanlıurfa, hep birlikte büyüyecek, güçlenecek ve güzelleşecek" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Projesi'ni başlattı! 250 bağımsız birim kamulaştırıldı

Başkan Gülpınar, daha sonra projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kepçe operatörünün koltuğuna geçen Başkan Gülpınar, bina yıkımları için ilk kepçeyi vurarak çalışmaları başlattı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
İnsansız hava aracını bomba sandı, 3 günlük korku ihbarla son buldu

Kocaeli'de düşen İHA ile ilgili çarpıcı detay! Günlerdir biliniyormuş
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya destek telefonu

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya sürpriz telefon
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
Görüntü umreden! Arkadaki adamın bakışları her şeyi özetliyor

Görüntü umreden! Arkadaki adamın bakışları her şeyi özetliyor
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu

Namaza giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber!
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
title