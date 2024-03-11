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Samed Esen kimdir? Memleket Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Samed Esen kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Samed Esen kaç yaşında, nereli? Samed Esen, Memleket Partisi'nin Ankara Evren Belediye Başkan adayı olarak tanınıyor. Ancak hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Esen'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Evren Belediye Başkan adayı ise Samed Esen oldu. Samed Esen kimdir? Samed Esen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SAMED ESEN KİMDİR?

Samed Esen 2011 yılından bu yana bir kuaför & güzellik salonu'nda saç uzmanı olarak görev yapmaktadır. 2019'da Kimsesiz Çocuklara Işık Olma Yolu projesi kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen topuz yarışmasında birincilik ödülü kazanarak kimsesiz çocuklara destek olmuştur. Ayrıca futbol, yemek yapma ve vücut sporları gibi ilgi alanları bulunmaktadır. Samed Esen şu anda ise Memleket Partisi Ankara Evren Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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