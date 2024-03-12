Saadet Partisi Altıeylül adayı Nazmi Ersoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Altıeylül belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Altıeylül belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Altıeylül adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Altıeylül Belediye Başkan Adayı Nazmi Ersoy kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NAZMİ ERSOY KİMDİR?

Nazmi Ersoy, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Altıeylül belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALTIEYLÜL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Altıeylül adayı belli oldu. Saadet Partisi Altıeylül Belediye Başkan Adayı Nazmi Ersoy oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.