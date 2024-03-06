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Ruşen Sever kimdir? Memleket Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Bursa Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever hakkında bilgiler araştırılıyor. Ruşen Sever'in yaşının ve memleketinin merak konusu olması, onun hakkında daha fazla bilgi edinme isteği doğuruyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Bursa Belediye Başkan adayı ise Ruşen Sever oldu. Ruşen Sever kimdir? Ruşen Sever nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

RUŞEN SEVER KİMDİR?

Ruşen Sever, aslen Rizeli olup Bursa'da yaşamını sürdüren bir iş insanıdır. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Tekstil Sepeti isimli firmanın sahibidir. Siyasi kariyerine Memleket Partisi'nin kurucu üyelerinden biri olarak adım atmıştır. Memleket Partisi çatısı altında çeşitli faaliyetlere katılan Sever, Bursa I. Bölge Milletvekili adayı olarak da çalışmıştır. Aktif siyasetin içinde olan Sever, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Memleket Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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