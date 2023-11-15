Rinso, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Rinso hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Rinso hangi ülkenin? Rinso hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Rinso markası nereye ait?

Rinso hangi ülkenin? Rinso hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Rinso markası nereye ait?

Rinso hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Rinso, ev temizliği ve çamaşır bakımı konusunda uzun yıllardır bilinen ve güvenilen bir markadır. Peki, Rinso hangi ülkenin? Rinso hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Rinso markası nereye ait?

RİNSO HANGİ ÜLKENİN?

Rinso, Unilever şirketine ait çamaşır deterjanı markası. İlk kez İngiltere'de kimyasal ürünler satan Robert Spear Hudson tarafından hazırlanmış ve geliştirilmiştir. Sonradan 1918 yılında Lever Brothers tarafından satın alınmıştır.

UNİLEVER HANGİ ÜLKENİN MALI?

Unilever'den yapılan açıklamada;

"Dünya çapında 127.000 çalışanı, 190'dan fazla ülkede 400'ün üzerinde markası ve dünyanın dört bir yanında binlerce hissedarı olan %100 halka açık, şeffaf, uluslararası ve Hollanda-İngiliz menşeli bir şirketiz." denildi.