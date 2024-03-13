Özgür Tekin kimdir? Memleket Partisi Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Özgür Tekin kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Özgür Tekin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Özgür Tekin kimdir? Memleket Partisi Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Özgür Tekin kaç yaşında, nereli?
Özgür Tekin kimdir? Memleket Partisi Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Özgür Tekin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Özgür Tekin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Özgür Tekin kimdir? Memleket Partisi Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Özgür Tekin nereli? Detaylar haberimizdedir…
ÖZGÜR TEKİN KİMDİR?
Özgür Tekin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.