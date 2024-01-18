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Özel öğrencilere özel sürpriz

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Bolu Mudurnu Erişken Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen 100 gönüllü eğitimci, 88 özel öğrenciye unutmayacakları bir gün yaşattı. Öğrencilerle oyun havası, resim çizme, boyama çalışmaları yapan gönüllü kadınlar öğrencilerle doyasıya eğlendi.

Özel öğrencilere özel sürpriz

BOLU - Bolu Mudurnu Erişken Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen 100 gönüllü eğitimci, 88 özel öğrenciye unutmayacakları bir gün yaşattı. Özel öğrenciye boya yaptıran ve gözyaşlarına hakim olamayan öğretmen, "Benimde engelli bir çocuğum var. Çok duygulandım" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

İstanbul Rumeli Balkanlar Derneği üyesi 100 gönüllü eğitimci Bolu'nun Mudurnu ilçesine geldi. Bolu Mudurnu Erişken Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden içlerinde öğretmen, avukat gibi çeşitli mesleklerden 100 kadının bulunduğu grup, 88 öğrencinin eğitim gördüğü öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle oyun havası, resim çizme, boyama çalışmaları yapan gönüllü kadınlar öğrencilerle doyasıya eğlendi. Boyama çalışmaları esnasında özel öğrenciye boya yaptıran ve gözyaşlarına hakim olamayan öğretmen, "Benimde engelli bir çocuğum var. Çok duygulandım" diyerek öğrenciye sarıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Süreyya Oskay, "Hem akademisyen olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak yurdun çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahibi özel eğitim arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla sanat atölyeleri kurumlarında bir etkinlik ve sosyal eğitim projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Serhan Atukalp arkadaşımız bu bölgede olduğu için bu güzel erişken Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine geldik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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