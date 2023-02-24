Demokratik Sol Parti (DSP) Eski Milletvekili Osman Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi üzerindeki evine gitti. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Osman Kılıç öldü mü, neden öldü? Osman Kılıç ne zaman öldü? soruları yer aldı.

Osman Kılıç öldü mü, neden öldü? merak ediliyor. Demokratik Sol Parti (DSP) Eski Milletvekili Osman Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi üzerindeki evine gitti. 68 yaşındaki Osman Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Peki, Osman Kılıç öldü mü, neden öldü? Osman Kılıç ne zaman öldü?

OSMAN KILIÇ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Eski Demokratik Sol Parti milletvekili Osman Kılıç, Eyüpsultan'daki evinde ölü bulundu. Kılıç'ın kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken ölüm sebebinin kalp krizi olduğu öğrenildi. Eski milletvekilinin cenazesi işlemlerin ardın morga götürüldü. Cenaze yarın cuma namazının ardından Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak.

OSMAN KILIÇ KİMDİR?

Osman Kılıç, 1955 yılında Giresun'da dünyaya geldi. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünde İşçi, İşyeri Sendika Temsilciliği, Sendika Şube Yöneticiliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptı. TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.