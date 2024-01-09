Okullar nerelerde, hangi ilçelerde tatil? İLÇE İLÇE TATİL OLAN YERLER! Okullar Tekirdağ'ın hangi ilçelerinde tatil edildi?

Okullar nerelerde, hangi ilçelerde tatil? Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Öğrenci ve öğretmenler tarafından okullar nerelerde, hangi ilçelerde tatil oldu merak edildi. Peki Okullar Tekirdağ'ın hangi ilçelerinde tatil edildi? İşte detaylar...

OKULLAR NERELERDE, HANGİ İLÇELERDE TATİL?

Tekirdağ'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Tekirdağ'da tatil kararı alınan ilçeler Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara ve Muratlı ilçeleri oldu.

Açıklamada şöyle denildi: "Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."