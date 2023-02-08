Okul ne zaman açılacak? Sorusu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler tarafından merak ediliyor. Okul ne zaman açılacak? Araştırmakta olan vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanı Özer, açıklamalarda bulundu. Peki, Okul ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte, ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıklaması!

Okul ne zaman açılacak? Öğrenciler ve vatandaşlar tarafından sorgulatılmaya devam eden sorular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 10 ilde büyük yıkım yaşandı, binlerce bina yıkıldı.Meydana gelen depremlerin ve olumsuz hava koşullarının ardından okulların tatil edilmesi ile birlikte tüm Türkiye'de okullar tatil edilmişti. Peki, Okul ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte, ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıklaması!

OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu; "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" ifadelerini kullandı. Buna göre 13 Şubat tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat Pazartesi günü eğitime devam edeceği bilinmekte.

EKİPLER SEFERBER OLMUŞ DURUMDA

Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye yardım ekibi gönderilirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olmuş durumda.