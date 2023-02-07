Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından deprem bölgesinde 3 ay süreyle uygulanacak OHAL ilan edildi. Açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından OHAL nedir? Hangi durulmada OHAL uygulanır? Sorularını yanıtı araştırmaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen şiddetli depremlerin ardından 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık" açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar OHAL nedir? OHAL hangi durulmada uygulanır? OHAL neden ilan edildi? OHAL süresi nedir? Surlarının yanıtını araştırmaya koyuldu. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır. OHAL en az 3 ay en çok 1 yıl olacak şekilde uygulanır. Gerektiği durulmada Cumhurbaşkanı tarafından OHAL süresi uzatılabilir.

OHAL NEDEN İLAN EDİLDİ?

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerine konuşmasında yer verdi.

OHAL HANGİ DURUMLADA UYGULANIR?

Olağanüstü hal , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hal rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu uygulanır.