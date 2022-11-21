Öğretmenler Günü okullar tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? Öğretmenler Günü okul var mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler Öğretmenler Günü okullar tatil mi merak ediyor. Peki, Öğretmenler Günü okul tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü okul var mı? İşte, Perşembe günü okul var mı, tatil mi? Detaylar...

Öğretmenler Günü okullar tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler Öğretmenler Günü okullar tatil mi merak ediyor. Peki, Öğretmenler Günü okul tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü okul var mı? İşte, Perşembe günü okul var mı, tatil mi? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle Öğretmenler Günü okullar tatil değil, dersler işlenmeye devam edecektir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.

24 Kasım'ı Öğretmenler Günü ilan eden dönemin Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, ilk 24 Kasım kutlama mesajında öğretmenlere şöyle seslendi:

"Sevgili Öğretmenler,

24 Kasımlar sadece Öğretmenler Günü olarak anılmasın, bu gün aynı zamanda en büyük öğretmen Atatürk'ün ideallerinin gerçekleşmesi günü de olsun. Ayrıca bu gün; birlik, beraberlik ve bütünlük içinde yarının Türk çocuklarının Atatürk'ün özlediği şekilde yetiştirildiklerinin de ant günü olsun. Bu vesile ile hepinize mutlu ve aydınlık yarınlar diler, sevgiler sunarım."