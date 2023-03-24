Nijerya - Gine Bissau ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Nijerya - Gine Bissau maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nijerya - Gine Bissau maçı oldu. Peki, Nijerya - Gine Bissau ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Nijerya - Gine Bissau maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Nijerya - Gine Bissau maçı ne zaman başlayacak? Nijerya - Gine Bissau maçının özeti nerede yayınlanır? Nijerya - Gine Bissau maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Nijerya - Gine Bissau maçı olacak. Peki, Nijerya - Gine Bissau ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Nijerya - Gine Bissau maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Nijerya - Gine Bissau Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Abuja'da, Abuja National Stadyumu'nda oynanacak.