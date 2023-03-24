Nijerya - Gine Bissau ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Nijerya - Gine Bissau maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nijerya - Gine Bissau maçı oldu. Peki, Nijerya - Gine Bissau ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Nijerya - Gine Bissau maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Nijerya - Gine Bissau maçı ne zaman başlayacak? Nijerya - Gine Bissau maçının özeti nerede yayınlanır? Nijerya - Gine Bissau maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...