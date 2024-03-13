Nevzat Toplukafa kimdir? Memleket Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Toplukafa kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Toplukafa kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Nevzat Toplukafa kimdir? Memleket Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Toplukafa kaç yaşında, nereli?
Nevzat Toplukafa kimdir? Memleket Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Toplukafa kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Toplukafa kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nevzat Toplukafa kimdir? Memleket Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Toplukafa nereli? Detaylar haberimizdedir…
NEVZAT TOPLUKAFA KİMDİR?
Nevzat Toplukafa, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.