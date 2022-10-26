UEFA Şampiyonlar liginin iddialı takımlarından Napoli - Rangers bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Napoli-Rangers maçı heyecanla bekleniyor. Napoli-Rangers maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Napoli-Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli- Rangers maçı ne zaman? Napoli-Ranger maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Rangers maçı hangi kanalda? Napoli ile Rangers bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Napoli - Rangers maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Napoli Rangers maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Napoli-Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli- Rangers maçı ne zaman? Napoli-Ranger maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

NAPOLİ-RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli-Rangers maçı 26 Ekim Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşecek.

NAPOLİ RANGERS CANLI İZLE!

Napoli ve Rangers maçını canlı izlemek için Napoli-Rangers CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

NAPOLİ-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli ile Rangers arasındaki maç EXXEN üzerinden canlı yayınlanacaktır.