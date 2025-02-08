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Mustafa Eskihellaç kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli?

Mustafa Eskihellaç kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli?
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Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kimdir? Gaziantep FK'dan Trabzonspor ekibine transfer olan Mustafa Eskihellaç, hakkında yayınlanan haberlerin ardından kısa süre içerisinde merak konusu haline geldi. Peki, Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Mustafa Eskihellaç hakkında merak edilenler…

Hızlı ve çalışkan kanat oyuncusu performansıyla dikkat çeken Mustafa Eskihellaç, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamalar ile Gaziantep FK'dan Trabzonspor ekibine transfer olduğunu duyurdu. Kısa süre içerisinde kariyeri ve kişisel bilgileri ile ilgi odağı olan Mustafa Eskihellaç, hayatıyla en çok aratılanlarda yer aldı. Peki, Mustafa Eskihellaç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, detaylar…

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KİMDİR?

1997 doğumlu olan Mustafa Eskihellaç, Malatya doğumludur. Futbola Malatyaspor altyapısında başlayan başarılı futbolcu, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekerek profesyonel kariyerine adım attı. Kariyerinde önemli adımlar atan Mustafa Eskihellaç, hem sağ kanatta hem de sol kanatta görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu olarak biliniyor.

Mustafa Eskihellaç kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli?Mustafa Eskihellaç kimdir

Trabzonspor'un dikkatini çeken başarılı oyuncu, özellikle Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Hızlı oyun tarzı, teknik kapasitesi ve çalışkan yapısıyla tanınan Eskihellaç, bordo-mavili takımın yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Mustafa Eskihellaç kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli?Mustafa Eskihellaç Trabzonspor transferi

MUSTAFA ESKİHELLAÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Malatyaspor altyapısında başlayan Mustafa Eskihellaç, daha sonra profesyonel olarak Yeni Malatyaspor'da forma giydi. Kariyerinde kısa süreli kiralık maceralar yaşayan futbolcu, Boluspor ve Elazığspor gibi takımlarda da görev aldı. Özellikle son sezonlarda gösterdiği yükseliş, Süper Lig ekiplerinin radarına girmesine neden oldu.

Mustafa Eskihellaç kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli?Mustafa Eskihellaç hangi takımlarda oynadı

Yeni Malatyaspor'da geçirdiği başarılı sezonların ardından Trabzonspor'a transfer olan Mustafa Eskihellaç, hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyun ortaya koyabiliyor. Takımının hücum hattına dinamizm kazandırması beklenen oyuncu, genç yaşına rağmen ciddi bir tecrübeye sahip.

Mustafa Eskihellaç kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli?Mustafa Eskihellaç'ın boyu kaç

MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN BOYU KAÇ?

Mustafa Eskihellaç, 26 yaşında ve Malatya doğumludur. 1,76 boyundaki oyuncu, hızı ve çevikliğiyle dikkat çekerken, çok yönlü futbol yapısıyla sahada farklı pozisyonlarda görev alabiliyor.

Mustafa Eskihellaç kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli?Mustafa Eskihellaç'ın maaşı

MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN MAAŞI NE KADAR?

Futbolcunun transferi üzerine açıklamada bulunan Trabzonspor kulübü, Mustafa Eskihellaç transferi için Gaziantep FK'ye KDV dahil 15.000.000 TL ödeneceğini ve oyuncu ile 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığını dile getirdi.

Mustafa Eskihellaç kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli?Mustafa Eskihellaç Trabzonspor

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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