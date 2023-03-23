Eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Açıklamalar sonrası Muharrem İnce Alevilere ne dedi, merak edildi.

Memleket Partisi kurucu üyelerinden teknik direktör ve spor yorumcusu Ümit Özat, sosyal medyadan yaptığı açıklamalar sonrası dikkatleri çekti. Dİkkat çekici sözler sarf eden Özat'ın paylaşımı sonrası Muharrem İnce Alevilere ne dedi?, araştırıldı.

MUHARREM İNCE ALEVİLERE NE DEDİ?

Ümit Özat, paylaşımında "WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce'nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim" ifadelerini kullandı.

Özat, "Yayına girmeden önce Habertürk'te Muharrem İnce'yi izliyordum. Muharrem İnce'nin iyi bir siyasetçi olduğuna inanıyorum ama dürüst olduğuna inanmıyorum. Memleket Partisi'nin Kurucular Kurulu'ndaydım.

Bir akşam bu kurulun WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce'nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim. Gruptan çıktım. (Daha sonra utanıp bunu silmiş) Ertesi gün İçişleri Bakanlığına gidecektim, bir bahane bulup gitmedim.

Yani diyeceğim tek şey şu Muharrem İnce hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullandı.