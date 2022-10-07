Bugün 7 Ekim Cuma Mevlid kandilidir. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Mevlid kandili için vatandaşlar en güzel kandil mesajları nelerdir araştırıyor. Sizler için birbirinden güzel kandil sözlerini ve mesajlarını derledik. Peki, en güzel Mevlid kandili sözleri nelerdir? En güzel Mevlid sözleri nedir? En güzel Mevlid gecesi mesajları! Mevlid kandilini uygun şekilde idrak edebilir, bu günün maneviyatını sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte en güzel Mevlid Kandili mesajları ve sözleri...

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2022: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri! En güzel Mevlid kandili mesajları sizlerle...

EN GÜZEL ANLAMLI KANDİL SÖZLERİ!

- Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

- Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

- Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

- Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.

- Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

- Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun. Kandil mesajları

- Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun! Kandil mesajları

- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

- Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

- Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

- Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

- Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

- Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

- Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

- Gel ey Muhammed (SAV) bahardır, dualar ardında saklı, âminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlitten iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

- İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

- Mekke ufuklarında Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan gül yüzlü nur peygamberin selam ve şefaati üzerimize olması dileğiyle Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun.

- Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

- Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

- Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

- Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

- Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

- Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

- Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

- Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

- Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

- Bu gece Cenab-ı Hak'ın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir Hepimiz için hayırlı olsun!

- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun.

- Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun.

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ VE MESAJLARI

- Ey güzeller güzelinin geldiği bu gece gecelerin en güzelisin. Bu doğuş hepimizin doğuşu, bu gece her yer apaydın olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

- Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

- Yürekler bir atsın bu gece, günahlarınız affolsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

- Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

- Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

- Mevlid kandilinizi tebrik eder sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice kandiller dilerim.

- Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

- Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

- Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

- Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

- Ey güzeller güzelinin geldiği bu gece gecelerin en güzelisin. Bu doğuş hepimizin doğuşu, bu gece her yer apaydın olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

- Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

- İlahi esintilerin kalplerin okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

- Seviyoruz seni ey Nebi! Yıpranmış vakitlerde yıpranmayan tek gül olduğun için. Mevlid kandili mübarek olsun.

DUALI KANDİL MESAJLARI

- Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

- Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun. Kandil mesajları

- Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun! Kandil mesajları

- Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

- Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

- Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

- Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

- Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.