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Merkez Bankası faiz kararı ne olur, tahminler! Merkez Bankası faiz düşürür mü, faiz indirimi yapar mı? MB faiz yükseltir mi?

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Merkez Bankası faiz kararı ne olur, tahminler! Merkez Bankası faiz düşürür mü, faiz indirimi yapar mı? MB faiz yükseltir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı öncesi Merkez Bankası faiz kararı ne olur, tahminler merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz düşürür mü, faiz indirimi yapar mı? MB faiz yükseltir mi?

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Ekonomistler tek bir tahminde birleştiMerkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Faiz kararı ne olur? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı öncesi Merkez Bankası faiz kararı ne olur, tahminler merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz düşürür mü, faiz indirimi yapar mı? MB faiz yükseltir mi? İşte detaylar...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur, tahminler! Merkez Bankası faiz düşürür mü, faiz indirimi yapar mı? MB faiz yükseltir mi?

2023 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.şah

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