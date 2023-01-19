Merkez Bankası faiz kararı ne olur, tahminler! Merkez Bankası faiz düşürür mü, faiz indirimi yapar mı? MB faiz yükseltir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı öncesi Merkez Bankası faiz kararı ne olur, tahminler merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz düşürür mü, faiz indirimi yapar mı? MB faiz yükseltir mi?

Faiz kararı ne olur? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı öncesi Merkez Bankası faiz kararı ne olur, tahminler merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz düşürür mü, faiz indirimi yapar mı? MB faiz yükseltir mi? İşte detaylar...

FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

FAİZ DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ? FAİZ SABİT Mİ KALIR?

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

YILIN İLK PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ AÇIKLANDI

2023 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.şah