Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA! 21 Aralık faiz yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı. Faiz oranı piyasaların beklentisi yönünde mi olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranı sorgulatılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA! 21 Aralık faiz yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Üst üste yedinci toplantıda da faiz yükselten Merkez, politika faizini 250 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye yükseldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40'tan yüzde 42,50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

PİYASADAKİ GENEL BEKLENTİ TUTTU

Merkez Bankası faizi yüzde 42,50'ye çıkarak beklentiye paralel bir hamle yaptı. Merkez'in faiz kararıyla ilgili hem ekonomistlerin hem de dünya çapında bankaların beklentisi genel olarak 250 baz puanlık artış yönündeydi.