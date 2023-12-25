TGRT spikeri Meltem Günay, haber sunduğu sırada masasında Starbucks bardağı bulunduğu gerekçesiyle yönetmenin ve Günay'ın işine son verildi. Meltem Günay kimdir? TGRT spikeri Meltem Günay neden görevden alındı? Detaylar haberimizdedir…

MELTEM GÜNAY KİMDİR?

Meltem Günay, 6 Şubat 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Yeditepe Üniversitesi'nde Reklamcılık bölümünde başlayan Günay, spikerlik ve sunuculuk kariyerine adım atmak için 3 yıl süresince spikerlik eğitimi aldı.

2017 yılında TGRT haber'>Haber tarafından düzenlenen ödül töreninde "En İyi Sabah Spikeri" ödülüne layık görülen Meltem Günay, bu prestijli ödülle kariyerinin zirvesine çıkarak başarılı bir döneme imza attı. Bu ödül, Günay'ın profesyonel yetenekleri ve sektördeki etkileyici performansının bir yansıması olarak değerlendirildi.

TGRT SPİKERİ MELTEM GÜNAY NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Hafta sonu haberlerini sunan TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın masasına koyduğu Starbucks bardağı tepkileri de beraberinde getirdi. Olayın dikkatsizlik mi yoksa bilerek mi yapıldığı merak edilirken, TGRT Haber'den açıklama geldi.

Kanal yaptığı açıklamada Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TGRT Haber TV'nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay'ın önünde Starbucks'a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür. Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.

"SUNUCU VE YÖNETMENİN EYLEMİNİ KINIYORUZ"

Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.

Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. TGRT Haber TV A.Ş."