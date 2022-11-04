Bir yandan Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilirken beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. İşte Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamasının ayrıntıları.. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. Özellikle yapılan açıklama sonrasında birçok kişi Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız" açıklamalarında bulundu. Ödemelerin yapılacağı tarih için bir kesinlik belirtilmedi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Bakan Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteği fiyatlarına da değindi. Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." açıklamasında bulundu.