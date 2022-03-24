Marmaray durakları: Marmaray Gebze ilk kalkış saati ve Halkalı ilk sefer kaçta? - Haberler

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Marmaray durakları: Marmaray Gebze ilk kalkış saati ve Halkalı ilk sefer kaçta?

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Marmaray durakları: Marmaray Gebze ilk kalkış saati ve Halkalı ilk sefer kaçta?

Hizmete girdiği günden itibaren İstanbul'un trafik yükünü önemli ölçüde azaltan raylı ulaşım sistemi Marmaray durakları araştırlıyor. Toplamda 43 durağı bulunan Marmaray saatleri trafik durumuna göre değişiklik göstermektedir. Peki, Marmaray durakları nedir? Marmaray saatleri! Marmaray Gebze ilk kalkış saati! İşte, Marmaray durakları...

Marmaray durakları nedir? Anadolu ve Avrupa Yakası'nı birbirine bağlayan Marmaray, sabah saatlerinden itibaren hizmetine başlıyor. Marmaray Halkalı-Gebze seferleri saat kaça kadar sürüyor? Marmaray Gebze ilk kalkış saati ve Halkalı ilk sefer kaçta? Marmaray durakları ve Marmaray saatleri 2021'e dair detayları sizler için derledik.

Marmaray, sabah saatlerinde Gebze İstasyonu'ndan ilk tren saat 06:05'te son tren ise 22:50'de kalmaktadır. Halkalı İstasyonu'nda ise ilk tren 05:58 son tren ise 22:58'de hareket etmektedir. Sefer saatleri hafta içi ve hafta sonu aynıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Toplam uzunluğu 76,6 km uzunluğu bulunan Marmaray'da Halkalı-Gebze arası toplamda 115 dakika sürmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

  1. Halkalı
  2. Mustafa Kemal
  3. Küçükçekmece
  4. Florya
  5. Florya Akvaryum
  6. Yeşilköy
  7. Yeşilyurt
  8. Ataköy
  9. Bakırköy
  10. Yenimahalle
  11. Zeytinburnu
  12. Kazlıçeşme
  13. Yenikapı
  14. Sirkeci
  15. Üsküdar
  16. Ayrılık Çeşmesi
  17. Söğütlüçeşme
  18. Feneryolu
  19. Göztepe
  20. Erenköy
  21. Suadiye
  22. Bostancı
  23. Küçükyalı
  24. İdealtepe
  25. Süreyya Plajı
  26. Maltepe
  27. Cevizli
  28. Atalar
  29. Başak
  30. Kartal
  31. Yunus
  32. Pendik
  33. Kaynarca
  34. Tersane
  35. Güzelyalı
  36. Aydıntepe
  37. İçmeler
  38. Tuzla
  39. Çayırova
  40. Fatih
  41. Osmangazi
  42. Darıca
  43. Gebze

Marmaray durakları! Marmaray Gebze ilk kalkış saati ve Halkalı ilk sefer kaçta?

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Marmaray, Gündem, Haberler

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