Marmaray durakları: Marmaray Gebze ilk kalkış saati ve Halkalı ilk sefer kaçta?

Marmaray durakları nedir? Anadolu ve Avrupa Yakası'nı birbirine bağlayan Marmaray, sabah saatlerinden itibaren hizmetine başlıyor. Marmaray Halkalı-Gebze seferleri saat kaça kadar sürüyor? Marmaray Gebze ilk kalkış saati ve Halkalı ilk sefer kaçta? Marmaray durakları ve Marmaray saatleri 2021'e dair detayları sizler için derledik.

MARMARAY GEBZE İLK KALKIŞ SAAT KAÇTA?

Marmaray, sabah saatlerinde Gebze İstasyonu'ndan ilk tren saat 06:05'te son tren ise 22:50'de kalmaktadır. Halkalı İstasyonu'nda ise ilk tren 05:58 son tren ise 22:58'de hareket etmektedir. Sefer saatleri hafta içi ve hafta sonu aynıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MARMARAY KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Toplam uzunluğu 76,6 km uzunluğu bulunan Marmaray'da Halkalı-Gebze arası toplamda 115 dakika sürmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MARMARAY DURAKLARI

Halkalı Mustafa Kemal Küçükçekmece Florya Florya Akvaryum Yeşilköy Yeşilyurt Ataköy Bakırköy Yenimahalle Zeytinburnu Kazlıçeşme Yenikapı Sirkeci Üsküdar Ayrılık Çeşmesi Söğütlüçeşme Feneryolu Göztepe Erenköy Suadiye Bostancı Küçükyalı İdealtepe Süreyya Plajı Maltepe Cevizli Atalar Başak Kartal Yunus Pendik Kaynarca Tersane Güzelyalı Aydıntepe İçmeler Tuzla Çayırova Fatih Osmangazi Darıca Gebze

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