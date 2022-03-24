Marmaray durakları: Marmaray Gebze ilk kalkış saati ve Halkalı ilk sefer kaçta?
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Hizmete girdiği günden itibaren İstanbul'un trafik yükünü önemli ölçüde azaltan raylı ulaşım sistemi Marmaray durakları araştırlıyor. Toplamda 43 durağı bulunan Marmaray saatleri trafik durumuna göre değişiklik göstermektedir. Peki, Marmaray durakları nedir? Marmaray saatleri! Marmaray Gebze ilk kalkış saati! İşte, Marmaray durakları...
Marmaray durakları nedir? Anadolu ve Avrupa Yakası'nı birbirine bağlayan Marmaray, sabah saatlerinden itibaren hizmetine başlıyor. Marmaray Halkalı-Gebze seferleri saat kaça kadar sürüyor? Marmaray Gebze ilk kalkış saati ve Halkalı ilk sefer kaçta? Marmaray durakları ve Marmaray saatleri 2021'e dair detayları sizler için derledik.
Marmaray, sabah saatlerinde Gebze İstasyonu'ndan ilk tren saat 06:05'te son tren ise 22:50'de kalmaktadır. Halkalı İstasyonu'nda ise ilk tren 05:58 son tren ise 22:58'de hareket etmektedir. Sefer saatleri hafta içi ve hafta sonu aynıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Toplam uzunluğu 76,6 km uzunluğu bulunan Marmaray'da Halkalı-Gebze arası toplamda 115 dakika sürmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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