KYK burs başvurularının son günü merak ediliyor. Burs başvurularının son tarihi ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için KYK'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Peki, KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? İşte detaylar...

KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu ne zaman bitecek?

Yüksek öğrenim öğrencilerinin heyecanla beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. KYK burs başvurusu son gün ne zaman araştırılmaktadır. KYK burs başvurusu ne zaman bitecek merak konusu oldu. Arama motorlarında KYK burs başvuru tarihi sorgulatılıyor. Peki, KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIK, BAŞVURU DETAYLARINI PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.