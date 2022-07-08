Kurban Bayramı namazı il il saatleri belli oldu. Kurban Bayramı namazı saat kaçta olduğunu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram namazı saat kaçta kılınacak merak ediliyor. Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri! Detaylar haberimizdedir….

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ülke genelinde yarından itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini paylaştı.

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