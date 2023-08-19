Kuduz öldürür mü? Kuduz ölümcül mü?

Kuduz virüsü genellikle ısırma yolu ile insanlara veya canlılara bulaşır. Kuduzun tedavisi var mı ve kuduz ölümcül mü merak ediliyor. Ölümcül bir virüs olarak bilinen kuduzun tedavisi var mı araştırılıyor. Kuduzun tedavisi var mı ve kuduz ölümcül mü merak ediliyor. Kuduzun tedavisi var mı? Kuduz ölümcül mü? Kuduzun tedavisi var mı? Kuduz ölümcül mü? Detaylar haberimizdedir…

Kuduz, hayvanların tükürüğünden yani salyasından insanlara geçen ölümcül bir virüstür. Kuduz tedavisi var mı ve kuduz ölümcül mü soruları sık sık araştırılıyor. İnsanlar tarafından merak edilen kuduzun tedavisi var mı ve kuduz ölümcül mü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kuduzun tedavisi var mı? Kuduz ölümcül mü?

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz bir hayvanın;

• Isırması veya tırmalaması,

• Salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temas etmesi,

• Etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi ile hastalık bulaşır.

KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?

Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Ancak belirtilen kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa kuduzu önlemek amacıyla kişi sağlık kuruluşuna mutlaka müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduzun önlenebildiği unutulmamalıdır.

KUDUZDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Kuduz ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğundan korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle;

• Yara veya ısırık bölgesi vakit kaybedilmeden bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.

• Göz, ağız veya burun kuduz riskli temasa maruz kaldıysa bol su ile yıkanmalıdır.

• En kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli, hekimin düzenleyeceği aşılama programı aksatılmadan uygulanmalıdır.

• Evcil hayvanlar kontrol altında tutulmalı, özellikle geceleri serbest bırakılmamalıdır.

• Kedi ve köpeklere her yıl mutlaka kuduz aşısı yaptırılmalıdır.

• Çevrede hasta, garip davranış sergileyen veya ölmüş hayvanların görülmesi halinde bunlara yaklaşılmamalı ve ilgili yerler haberdar edilmelidir (Belediyeler, Muhtarlıklar İl, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri).

• Kuduz riski olan hayvanlarla sık temas eden kişilere temas öncesi aşılama, kuduz riskli teması olanlara da hekim değerlendirmesine göre temas sonrası kuduz aşılaması uygulanmalıdır.

KUDUZDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Kuduz ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğundan korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle;

• - Yara veya ısırık bölgesi vakit kaybedilmeden bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.

• - Göz, ağız veya burun kuduz riskli temasa maruz kaldıysa bol su ile yıkanmalıdır.

• - En kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli, hekimin düzenleyeceği aşılama programı aksatılmadan uygulanmalıdır.

• - Evcil hayvanlar kontrol altında tutulmalı, özellikle geceleri serbest bırakılmamalıdır.

• - Kedi ve köpeklere her yıl mutlaka kuduz aşısı yaptırılmalıdır.

• - Çevrede hasta, garip davranış sergileyen veya ölmüş hayvanların görülmesi halinde bunlara yaklaşılmamalı ve ilgili yerler haberdar edilmelidir (Belediyeler, Muhtarlıklar İl, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri).

• - Kuduz riski olan hayvanlarla sık temas eden kişilere temas öncesi aşılama, kuduz riskli teması olanlara da hekim değerlendirmesine göre temas sonrası kuduz aşılaması uygulanmalıdır.