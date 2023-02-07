Konya- Ereğli yolu kapalı mı?
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Konya- Ereğli yolu kapalı mı, nasıl gidilir merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını yayınladı. Konya- Ereğli yolu kapalı mı? Konya- Ereğli yolu kapalı mı?
Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını paylaştı. Konya- Ereğli yolu kapalı mı merak ediliyor. Konya- Ereğli yolu kapalı mı? Konya- Ereğli yolu kapalı mı? Konya- Ereğli yolu kapalı mı?
KONYA- EREĞLİ YOLU KAPALI MI?
Konya - Karapınar - Ereğli Devlet Yolu tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.
???? #Konya - Karapınar - Ereğli Devlet Yolu tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır. #KarayollarındaSonDurum pic.twitter.com/FL82JJ4RLe— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) February 6, 2023