Konya- Ereğli yolu kapalı mı?

Konya- Ereğli yolu kapalı mı, nasıl gidilir merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını yayınladı. Konya- Ereğli yolu kapalı mı? Konya- Ereğli yolu kapalı mı?