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Konya- Ereğli yolu kapalı mı?

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Konya- Ereğli yolu kapalı mı?

Konya- Ereğli yolu kapalı mı, nasıl gidilir merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını yayınladı. Konya- Ereğli yolu kapalı mı? Konya- Ereğli yolu kapalı mı?

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Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını paylaştı. Konya- Ereğli yolu kapalı mı merak ediliyor. Konya- Ereğli yolu kapalı mı? Konya- Ereğli yolu kapalı mı? Konya- Ereğli yolu kapalı mı?

KONYA- EREĞLİ YOLU KAPALI MI?

Konya - Karapınar - Ereğli Devlet Yolu tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Karayolları Genel Müdürlüğü Ereğli Konya Gündem Güncel Haberler

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