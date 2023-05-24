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Kolombiya'da Türk Mutfağı Haftası Açıldı

Kolombiya'da Türk Mutfağı Haftası Açıldı

Turizm Haberleri

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında açılış gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, diplomatik misyon temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında açılış gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine, diplomatik misyon temsilcilerinin katılmasının yanı sıra Kolombiya'da yerleşik çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağı ve Hatay yemeklerinin zenginliğine vurgu yaptı.

Türkiye'den gelen ve Türk şeflerinin Hatay yöresine ait hazırladığı geleneksel lezzetler misafirlere ikram edildi.

Geleneksel olarak her sene düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın 27 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Etkinliklerde, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi şehirlerinden Hatay mutfağına ait menü temel alındı.

Programda Türk mutfağını tanıtıcı nitelikte videolar gösterildi.

Kaynak: AA / Turizm

Güney Amerika Kolombiya Türkiye Turizm Haberler

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