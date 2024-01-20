20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Köln - Dortmund maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Köln - Dortmund CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir?

KÖLN - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2024 tarihinde Köln ile B.Dortmund arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Bein Sports 4, Tivibu Spor 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 17:30'dur. Karşılaşma, Köln'deki RheinEnergie Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler, maç saati yaklaştığında güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri önerilir.