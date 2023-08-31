Yeni dizi 'Kirli Sepeti'nin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Dizinin ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alacaktır. İşte detaylar...

Kirli Sepeti dizisinden ilk fragman yayınlandı. Kirli Sepeti oyuncu kadrosu ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kirli Sepeti oyuncuları kim, konusu ne? Kirli Sepeti dizisi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kirli Sepeti oyuncuları arasında Ceren Moray, Ayça Bingöl, Serkay Tütüncü, Cansu Tosun, Gözde Seda Altuner, Halil İbrahim Ceyhan, Bestemsu Özdemir ve Devrim Yakut isimleri yer almaktadır.