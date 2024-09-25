Kira tespit davalarında yeni dönem: Yargı kararlarında yapay zeka dönemi başladı

Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Avukat Burak Evci ve Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, İstanbul'da bir mahkemede görülen kira tespit davasında yapay zeka kullanılmasını konuştu. Yargıda yapay zeka kullanımının hukuka ne gibi yenilikler getireceği değerlendirildi.

Türkiye'de yüksek enflasyonun da etkisiyle kiracı ve mülk sahibi arasında yaşanan sorunlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Mahkemelerde yoğunluğa neden olan anlaşmazlıklara ilişkin İstanbul'da bir ev sahibinin açtığı davada Türkiye'de bir ilke imza atıldı. İlk kez kira tespit davasında yapay zeka kullanıldı.

KİRA TESPİT SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Yapay zekanın hukukta kullanılmasının ne gibi yenilikler getireceğini değerlendirildiği programda Avukat Burak Evci kira tespit davasının dayanaklarını anlattı. "Yaygın bir şekilde kira artış oranlarından ve mevcut kiradan memnun olmayan mülk sahipleri veya işyeri sahiplerinin 5 yıl geçmesi kaydıyla açmış oldukları davalara kira tespit davası diyoruz. Kira tespit davalarında süreç şu şekilde işlemektedir: Kira tespitinde bulunulmasını isteyen mülk sahipleri arabuluculuk sürecine başvurmaktadır. Bu süreçte anlaşılamaması halinde de dava açılmaktadır. Davanın seyrinde ise mahkeme taraflardan örnek kira sözleşmelerini istemekte ve yine resmi kurumlardan; elektrik idaresi, su idaresi gibi kurumlardan da kira sözleşmesi örneklerini isteyerek bilirkişiden bu veriler doğrultusunda bir çalışma yaparak rapor oluşturması istenilmektedir." şeklinde konuştu.

MÜLK SAHİPLERİ %25'TEN MEMNUN DEĞİL

Avukat Evci, kira artışında uygulanan %25 üst sınırının mülk sahiplerinin aleyhinde olduğunu belirterek "Bundan dolayı birçok dava açıldı ve bu davalar mahkemelerin iş yükünü oldukça yükseltti." dedi. Dava süreçlerinin bu yoğunluktan dolayı uzun bir zamana yayıldığının altını çizdi. "Geciken adalet adalet değildir" diye konuştu.

Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, yargıda bir dosya yığılmasının olduğuna dikkati çekti. "Burada yapay zekadan yararlanılmalı. Bilirkişi raporlarının yapay zeka tarafından kontrol edilmesi ya da tarafların verdiği dilekçelerdeki bir takım atıfların; yani Yargıtay kararlarına, içtihatlarına ya da kanun maddelerine yapılan atıfların yapay zeka tarafından otomatik olarak kontrol edilmesi, onaylanması ya da reddedilmesinde yapay zeka kullanılabilir" dedi.

Yapay zekanın hakim ve savcıların basit işlerini üstlenerek, yüklerini azaltabileceğine dikkat çeken Ekrem Teymur "Böylece hakimler doğrudan doğruya davanın özüyle ilgilenerek davayı çözümleyebilir" diye konuştu. Teymur, Yapay zekanın insanlardan daha nesnel kararlar verebileceğinin altını çizdi. "Yapay zekanın tamamen objektif bir şekilde dosyaya ve dosyadaki taraflara, kişilere, olaylara, olgulara yaklaşarak daha objektif bir değerlendirme yapması mümkün." dedi.

DAVALARDA KARARI YAPAY ZEKA MI VERECEK?

Avukat Burak Evci, İstanbul'daki mahkemenin yapay zekadan istifade etmesinin bir başlangıç olduğunu belirterek "İlerleyen dönemlerde yapay zekanın hukuk alanını da etkilediğini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Yapay zekanın şu anda davalarda karar vermesi söz konusu değil ama belki 5 sene, 10 sene sonra yapay zeka ile basit davalarda bu süreçlerden faydalanılabileceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Keltis Yapay Zeka A.Ş. yöneticisi Ekrem Teymur, yapay zekanın bir insanın hayatı boyunca yaşayabileceği deneyimden çok daha fazlasına sahip olması nedeniyle insanlardan çok daha hızlı kararlar verebildiğine işaret ederek "Yapay zeka yargı süreçlerinde tarafların haklarını daha çok koruyacak kararlar verebilir" dedi.