Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan alınan bilgiye göre, 09.05'te Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.