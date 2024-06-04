ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

4 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.06.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 4.06.2024 17:00:00

Detay: Ahmet Taner kışlalı Mahallesi 2864cadde içi 160'lık boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Park Caddesi Mutlu grup Samanyolu Koleji ve civarları

SİNCAN

Arıza Tarihi: 4.06.2024 15:40:00

Tamir Tarihi: 4.06.2024 21:00:00

Detay: fevzi çakmak mahallesi bucuk mevkii içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: bucuk mevkii tamamı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 4.06.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 4.06.2024 18:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Kristal Sokak İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi bir kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 4.06.2024 16:40:00

Tamir Tarihi: 4.06.2024 19:00:00

Detay: Altıağaç mahallesi 215 sokak içerisinde Q110 hdpe boruda oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Altıağaç mahallesi toki blokları