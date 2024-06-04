Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları kim, konusu ne? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Çarpışma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Çarpışma filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Çarpışma konusu nedir, Ölümcül Çarpışma oyuncuları kimler ve Ölümcül Çarpışma özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan'in canlandırdığı özel güvenlik görevlisi Luo'nun tehlikeli bir görevine odaklanıyor. Orta Doğu'daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında Luo'dan petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Luo, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.