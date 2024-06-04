Üye Girişi
Haberler

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta ardından düzenlenen kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Merak edilen konular arasında emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini ne zaman alacağı konusu yer alıyordu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta ardından düzenlenen kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Merak edilen konular arasında emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini ne zaman alacağı konusu yer alıyordu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. 2 saat 15 dakika süren kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyesine ilişkin "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

"BAYRAM İKRAMİYELERİ 10-14 HAZİRAN ARASINDA HESAPLARA YATIRILACAK"

En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacağız."

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Bayram İkramiyesi Kurban Bayramı Kurban Kabine Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak

 İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title