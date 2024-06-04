Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta ardından düzenlenen kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Merak edilen konular arasında emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini ne zaman alacağı konusu yer alıyordu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. 2 saat 15 dakika süren kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyesine ilişkin "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ 10-14 HAZİRAN ARASINDA HESAPLARA YATIRILACAK"

En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacağız."