4 Haziran Güncel Akaryakıt Fiyatları: Motorin, Benzin ve LPG'ye İndirim mi, Zam mı Var?

Brent Petrol fiyatları, uluslararası piyasalardaki arz ve talep dengesine, jeopolitik gelişmelere, üretici ülkelerin politikalarına ve diğer birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Dolayısıyla, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların önemli bir rolü vardır. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ederek, yakıt alımı için en uygun zamanı belirlemeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle, petrol fiyatlarının ve akaryakıt fiyatlarının genel eğilimleri araç sahipleri için önemli bir konudur.

BENZİN-MOTORİN VE LPG'YE ZAM MI İNDİRİM Mİ VAR?

Motorin fiyatlarına 12 kuruş zam yapıldığı için, LPG fiyatlarına da Çarşamba gününden itibaren 1 lira 17 kuruş indirim yapılacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Mevcut fiyatlar üzerine yapılan zamları ve indirimi eklendiğinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Motorin için belirlenen rakamlar şu şekilde olacak:

İstanbul Avrupa: 40,44 TL + 0,12 TL (zam) = 40,56 TL

40,44 TL + 0,12 TL (zam) = 40,56 TL İstanbul Anadolu: 40,35 TL + 0,12 TL (zam) = 40,47 TL

40,35 TL + 0,12 TL (zam) = 40,47 TL Ankara: 41,42 TL + 0,12 TL (zam) = 41,54 TL

41,42 TL + 0,12 TL (zam) = 41,54 TL İzmir: 41,76 TL + 0,12 TL (zam) = 41,88 TL

Benzin için herhangi bir değişiklik olmadığı için fiyatlar aynı kalacak:

İstanbul Avrupa: 41,44 TL

41,44 TL İstanbul Anadolu: 41,33 TL

41,33 TL Ankara: 42,41 TL

42,41 TL İzmir: 42,66 TL

Güncel LPG fiyatları ise şu şekilde olacak: